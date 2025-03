Madrugada no 'BBB 25': Vilma se revolta com Diego e vitória reage a críticas dos brothers

Depois que o sétimo Paredão foi formado no BBB 25, os brothers e sisters passaram a madrugada desta segunda-feira, 3, debatendo o jogo. Surpresa com o voto de Diego Hypolito, Vilma discutiu com o ex-atleta dentro da casa.

A Líder da semana, Vitória Strada, ativou a Central do Líder no momento exato em que João Gabriel, João Pedro, Maike, Renata e Eva falavam sobre ela. A atriz se chocou ao ser chamada de "Maria vai com as outras" e decidiu se justificar com os brothers.

Vilma se irrita com Diego