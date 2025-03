Selton é tietado por DiCaprio, Madonna e Mick Jagger em festa: 'Uma turma assim'

Selton Mello usou suas redes sociais hoje para revelar que foi parabenizado por celebridades americanas após "Ainda Estou Aqui" ganhar o Oscar de Melhor Filme Internacional.

O ator usou o Threads para falar sobre o acontecimento. "Eu estou em uma festa pós-Oscar. Os convidados vindo emocionados dar parabéns pelo filmaço brasileiro e pelo nosso Oscar inédito. Leonardo Di Caprio, Madonna, Mick Jagger, uma turma assim", escreveu.

Mello finalizou seu discurso dizendo estar orgulhoso do filme e do primeiro Oscar do Brasil. "Brasil no topo, como deve ser."