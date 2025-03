Ex-ator de 'Malhação' volta a trabalhar como ambulante no carnaval; veja vídeo

O ex-ator de Malhação Daniel Erthal voltou a chamar atenção nas redes sociais após publicar fotos e vídeos em que aparece mais uma vez vendendo cervejas como ambulante.

No ano passado, o artista havia viralizado com imagens em que aparece com o seu carrinho em frente à queima de fogos do Réveillon em Copacabana, no Rio de Janeiro. Desde então, ele conseguiu abrir um bar em Botafogo, mas voltou a circular durante o carnaval.

Conhecido do público por ter feito parte do elenco do folhetim teen em 2005, Erthal também gravou Belíssima, de 2006, e a versão brasileira de Rebelde, em 2011. Ele tem um perfil no Instagram apenas para divulgar seu trabalho como vendedor, e voltou a aparecer com o carrinho durante os blocos de rua, transitando para vender as bebidas entre os foliões.