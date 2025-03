Demi Moore aparece comendo batata frita após perder o Oscar: Minha vencedora

Muitos fãs demonstraram apoio à atriz nos comentários do post, declarando que estavam torcendo por ela.

"Eu assisti ao Oscar só para ver Demi Moore ganhar. Ela merecia", escreveu uma seguidora. "Perdendo ou ganhando, sua mãe entregou uma atuação que ficará para a história como icônica e algo sobre o qual as pessoas irão falar como um marco do terror e do estudo da feminilidade no terror. Por favor, dê a ela os parabéns com as batatas", disse outra.

Demi Moore interpreta Elisabeth Sparkle em A Substância. Ela é uma grande estrela de Hollywood que, relegada a um programa de aeróbica na TV, cai no esquecimento após os 50 anos. Ela é apresentada a uma misteriosa substância que libera uma versão mais nova de si (Margaret Qualley), e as duas precisam viver de forma harmoniosa, trocando de lugar a cada sete dias, para manter o balanceamento intacto.