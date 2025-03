Virginia Fonseca revela internação de José Leonardo e pede orações; saiba o que ele tem

Virginia Fonseca usou as redes sociais na noite deste sábado, 1º, para compartilhar com seus seguidores a internação de seu filho caçula, José Leonardo, de cinco meses. O bebê foi diagnosticado com bronquiolite, uma infecção viral que compromete os bronquíolos, e está recebendo tratamento intensivo no Hospital Jutta Batista.

A influenciadora contou que precisou mudar seus planos para acompanhar o filho e pediu orações. "José está com bronquiolite. Não está grave, mas precisando de tratamento intensivo", desabafou. Apesar do quadro de saúde, Virginia afirmou que o bebê segue sorridente e cheio de energia.

Em um vídeo compartilhado por Virginia, o bebê aparece no hospital usando um avental hospitalar, mas esbanjando alegria. A influenciadora reforçou sua fé na recuperação do filho e agradeceu ao carinho recebido dos seguidores.