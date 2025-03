'Virar boneco de Olinda, isso sim é consagração', diz Fernanda Torres

A equipe de Ainda Estou Aqui já chegou Dolby Theatre. Em entrevista à Globonews no Oscar, a atriz Fernanda Torres brincou sobre a festa no Brasil com as indicações do filme. ‘Virar boneco de Olinda, isso sim é consagração’, disse no tapete vermelho. "Eu não estou acreditando. Hoje vi um túnel com as pessoas falando meu nome, é incrível", comentou ela.

O Oscar 2025 divulga os melhores do cinema em uma cerimônia na noite deste domingo, 2. Este é um dia histórico para o Brasil, que concorre com Ainda Estou Aqui em três categorias - Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz (Fernanda Torres).