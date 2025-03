Vilma passa mal e é liberada do Castigo do Monstro por médico; veja o resumo

Vilma passa mal e recebe ajuda

Depois de algumas horas, Vilma passou mal e recebeu a ajuda de João Pedro e João Gabriel. Os brothers que estavam na área externa da casa também ajudaram a sister afrouxando a fantasia e chamando a produção do programa. O Big Boss pediu que eles levassem a sister para atendimento no Confessionário.

Vinícius chora após mal-estar de Vilma

Vinicíus chorou após o mal-estar de Vilma e desabafou com os brothers sobre os sentimentos em relação ao ocorrido. "Me dói muito ver que foi por mim que ela ficou nessa situação, por causa do jogo". Aline consolou o amigo.

Estratégias para o Paredão

Aline e Vinícius falaram sobre as movimentações da casa para a formação do Paredão. Os dois acreditam que se Renata for para a berlinda e tiver o direito do contra-golpe, indica Camilla. Sem saber que pode colocar alguém direto no Paredão, Vinícius confessa que está inclinado em indicar Vilma.