Selton Mello revela look do Oscar 2025 com homenagem a Rubens Paiva e à mãe; veja

Durante a campanha de divulgação de Ainda Estou Aqui, Selton já havia comentado que a história de Eunice o fazia recordar da mãe, Selva Mello, já que as duas tiveram Alzheimer. A mãe do ator faleceu em julho do ano passado, aos 73 anos.

Em Ainda Estou Aqui, Selton Mello interpreta Rubens Paiva - pai do escritor Marcelo Rubens Paiva e ex-deputado federal sequestrado e morto pela ditadura militar brasileira. No longa biográfico, inspirado no livro homônimo escrito por Marcelo, acompanhamos a vida da família Paiva durante a ditadura militar. Quando o patriarca da casa é raptado pelo regime, cabe a Eunice manter sua família unida e lutar pelo esclarecimento do sumiço de seu marido.

A obra de Walter Salles se tornou um fenômeno de público e crítica, e já se consagrou como a quinta maior bilheteria na história do cinema nacional. O filme já levou mais de 5 milhões de espectadores aos cinemas no país, e é o primeiro a concorrer ao Oscar de Melhor Filme.