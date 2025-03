Oscar: veja os possíveis horários para anúncio das categorias disputadas por 'ainda Estou aqui'

Já a disputa pelo prêmio de Melhor Filme Internacional está especialmente acirrada entre Ainda Estou Aqui (Brasil), Emilia Perez (França), A Garota da Agulha (Dinamarca), A Semente do Fruto Sagrado (Alemanha) e Flow - À Deriva (Letônia). A repercussão do filme brasileiro, com números expressivos nas redes sociais e vitórias em outras premiações, somada à notoriedade do francês, que conta com críticas positivas e importantes prêmios, mas também envolto em polêmicas relacionadas à produção e à protagonista, pode levar essa categoria a ser anunciada próximo à de Melhor Atriz e Melhor Filme.

Transmissão do evento e do tapete vermelho

Além da premiação, um dos grandes atrativos do evento é o tapete vermelho, onde as estrelas desfilam seus looks de gala. Para quem deseja acompanhar tudo, neste ano a transmissão do red carpet começa às 19h30 (horário de Brasília) e será exibida pela TNT e pelo streaming Max. Já a cerimônia principal terá início às 21h (horário de Brasília), sendo transmitida pelo Globoplay e, a partir das 21h55, na Rede Globo.

A cerimônia será apresentada por Conan O'Brien, assumindo o posto após Jimmy Kimmel ter sido o anfitrião nas edições de 2017, 2018, 2023 e 2024. Nomes consagrados de Hollywood estão confirmados para subir ao palco e apresentar os prêmios da noite, como Selena Gomez, Oprah Winfrey, Penélope Cruz, Scarlett Johansson, Halle Berry e Ben Stiller.