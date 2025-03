Oscar: expectativa de horários para anúncio das categorias disputadas por 'Ainda Estou Aqui'

Horário do anúncio do prêmio de Melhor Atriz no Oscar 2025

Nesta 97ª edição do Oscar, a categoria de Melhor Atriz promete fortes emoções. Fernanda Torres está entre as indicadas, competindo com nomes como Karla Sofía Gascón (Emilia Perez) e Demi Moore (A Substância). O papel de Demi Moore tem chamado atenção por trazer uma crítica aos padrões de beleza impostos pela indústria cinematográfica, algo que ressoa com sua própria trajetória em Hollywood.

Por outro lado, uma certa rivalidade cresceu entre os nomes de Fernanda Torres e Karla Sofía Gascón, após a atriz espanhola alegar que a equipe da brasileira estaria por trás de comentários negativos sobre o filme Emilia Perez nas redes sociais. Esse embate pode aumentar o interesse do público nessa categoria, o que é bom para a audiência do Oscar, tornando sua apresentação uma das últimas da noite, junto ao prêmio de Melhor Filme, considerado o principal da cerimônia.

Horário do anúncio do prêmio de Melhor Filme no Oscar 2025

Na categoria de Melhor Filme, Ainda Estou Aqui concorre com Emilia Perez, A Substância, Conclave, Duna 2, Wicked, O Brutalista, O Reformatório Nickel, Anora e Um Completo Desconhecido. O vencedor desta é, tradicionalmente, o último a ser anunciado.

Horário do anúncio do prêmio de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025