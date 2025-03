Oscar 2025 abre cerimônia com dueto de Ariana Grande e Cynthia Erivo

O Oscar 2025 começou musical. Antes de o apresentador Conan O’Brien subir ao palco, Ariana Grande e Cynthia Erivo, de Wicked, foram as responsáveis por abrir os trabalhos da premiação. As duas fizeram uma apresentação homenageando o filme e a história de O Mundo Mágico de Oz, em um medley de Somewhere Over the Rainbow, Home (de O Mágico Inesquecível) e Defying Gravity.

Mas as duas não foram as únicas a soltarem a voz. Após um clipe em que O’Brien sai das costas de Demi Moore, em uma brincadeira com A Substância, ele subiu ao palco e fez piadas com vários dos filmes indicados. "Oi, Demi, como você está?", ele começou. "Bem, isso é estranho. Acho que perdi as chaves do meu carro."

Ao invés de um monólogo que tem um direcionamento objetivo em relação a um fato ou narrativa - no ano passado, por exemplo, houve um grande destaque para a greve dos atores e roteirististas -, O’Brien falou brevemente sobre a grande maioria do filmes. É claro, ele não deixou de falar sobre o "elefante branco" na sala, e brincou com a presença de Karla Sofía Gascón.