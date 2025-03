Onde assistir ao vivo à cerimônia do Oscar, online ou pela TV

O Oscar 2025 divulga sua lista de vencedores neste domingo, 2. É possível assistir ao vivo à cerimônia online ou pela televisão, pelo streaming Max, canal pago TNT e Rede Globo na TV aberta (exceto para o Rio de Janeiro, por causa do carnaval).

Os brasileiros têm especial interesse na premiação neste ano, já que Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, disputa três categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz (Fernanda Torres).

Confira abaixo onde vai passar o Oscar e os horários - algumas transmissões começam antes com a cobertura do ‘tapete vermelho’. A premiação tem início previsto para as 22h (horário de Brasília).