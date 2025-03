O que a crítica internacional já falou sobre 'Ainda Estou Aqui'

Mesmo depois da vitória da atriz no Globo de Ouro, o Le Monde fez uma crítica negativa ao filme, o que causou uma mobilização de brasileiros nas redes sociais do veículo. O crítico Jacques Mandelbaum dedicou uma página da edição do tradicional jornal francês para sua crítica. Para ele, a atuação de Fernanda Torres é "um tanto monocórdica."

Mandelbaum não gostou da "concentração melodramática" em Eunice Paiva, que fez o filme "passar com um traço leve demais pela compreensão do mecanismo totalitário". O jornal avaliou o filme com uma estrela, em uma escala que vai até quatro.

No final de janeiro, quando o filme recebeu as três indicações às quais concorre, a Variety achou algumas delas surpreendentes. Apesar de

O The New York Times destacou como a conquista de Fernanda Torres no Globo de Ouro pode ter alavancado as indicações do filme. "Será que Ainda Estou Aqui teria tido um desempenho tão bom - recebendo indicações para filme, filme internacional e atriz principal - se Torres não tivesse ganhado um Globo de Ouro de melhor atriz em drama pouco antes do início do processo de votação do Oscar?", questionou.

O The Hollywood Reporter afirmou que a vitória de Torres no Globo de Ouro foi uma surpresa e que, apesar dela chegar ao Oscar novamente como a "azarona", seu "desempenho em Ainda Estou Aqui - como Eunice Paiva, a esposa que se tornou ativista de um político brasileiro ‘desaparecido’ durante a ditadura militar do país - foi universalmente elogiado." ter previsto Torres entre as indicadas, a revista classificou tanto a indicação da atriz, quanto a vaga do Brasil na categoria de melhor filme, como surpresas. A publicação destacou que, apesar da campanha pela indicação de Torres e da quase certa indicação a Melhor Filme Internacional, Ainda Estou Aqui "não foi amplamente previsto para ser indicado a melhor filme".