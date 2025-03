'Não somos favoritos a absolutamente nada, mas estamos felizes', diz Walter Salles no Oscar

Walter Salles comentou em entrevista no tapete vermelho do Oscar 2025 sobre a felicidade de Ainda Estou Aqui representar o Brasil no prêmio da Academia. O cineasta falou que o momento é de todos os que contribuíram para a realização do filme, mas disse que o longa-metragem não tem o favoritismo aos prêmios.

"Não é a celebração de um filme, é a celebração da cultura brasileira e do cinema brasileiro antes de mais nada", ressaltou, em entrevista a Ana Furtado, na Max.

"Da nossa cinematografia, que é polifônica e riquíssima; da literatura brasileira através do livro do Marcelo [Rubens Paiva], da música através de Caetano [Veloso], Erasmo [Carlos] e Tom Zé; da fotografia brasileira através do trabalho do Tejido, de todos nós que botamos um ‘grãozinho’ de areia para fazer esse filme", continuou. "É realmente a celebração da cultura brasileira, e estamos muito honrados. Não somos favoritos a absolutamente nada, mas estamos felizes de celebrar esse Brasil que vale a pena."