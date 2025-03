Mãe de Virginia desabafa ao ver neto internado: 'Coração e alma com dor'

A empresária segue na mansão de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, cuidando das netas Maria Alice e Maria Flor, enquanto acompanha a recuperação do pequeno José Leonardo à distância.

Virginia desabafa sobre apreensão e ansiedade

Já Virginia Fonseca tem se mostrado bastante apreensiva com o estado de saúde do filho. Em uma série de stories, a influenciadora compartilhou imagens do bebê no hospital, incluindo momentos em que ele aparece segurando um brinquedo iluminado e recebendo oxigênio.

"Já nós seguimos aqui na força de Deus. Ele tá melhorando", disse ela, explicando que o bebê está usando uma máscara de oxigênio para auxiliar na recuperação pulmonar.

Em outro desabafo, Virginia relatou como tem lidado emocionalmente com a situação. "Minha cabeça tá explodindo, não tem remédio que faça a dor passar. Não consigo dormir direito, fico apreensiva, ansiosa... e de fato a coisa mais valiosa que temos é a saúde e o tempo. Só peço a Deus que cure o José logo, pra gente voltar pra casa bem."

Atualização do estado de saúde