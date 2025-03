'Brasil só pensa nisso': Lula engrossa torcida por 'Ainda estou aqui' no Oscar

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entrou no "clima de Copa do Mundo" que vive o País neste domingo, 2, e engrossou a torcida pela atriz Fernanda Torres e pelo filme "Ainda estou aqui", finalistas do Oscar.

A tradicional premiação americana de cinema será realizada nesta noite, em Los Angeles. Fernanda concorre ao prêmio de melhor atriz pela personagem Eunice Paiva, enquanto o longa dirigido por Walter Salles disputa os prêmios nas categorias de melhor filme e melhor filme internacional.

Em sua conta nas redes sociais, Lula escreveu: "Hoje o Brasil inteiro só pensa nisso Todo mundo na torcida por Ainda Estou aqui e por Fernanda Torres no Oscar".