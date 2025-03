"[Gascón] está aqui hoje e... Sim, sim... Karla, se você for reclamar do Oscar, lembre-se: meu nome é Jimmy Kimmel", continuou o apresentador, citando o nome de outro humorista apresentador de talk-show.

Conan O’Brien também fez piada com Ainda Estou Aqui, filme brasileiro que concorre em três categorias e aborda a história de Eunice Paiva, mulher do ex-deputado Rubens Paiva, desaparecido e morto durante a ditadura militar brasileira.

O apresentador disse que Ainda Estou Aqui é sobre "uma mulher que segue sua vida adiante e sozinha após seu marido desaparecer". "Minha esposa viu e o chamou de ‘filme de conforto’ do ano", concluiu. A transmissão do Oscar 2025 focou no rosto de Fernanda Torres sorrindo com a citação.