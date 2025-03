As pedras no caminho do Brasil até a estatueta

'Emilia Pérez'

Karla Sofía Gascón iniciou a temporada de premiações pronta para fazer história. Venceu com o restante do elenco de Emilia Pérez o prêmio de atuação no Festival de Cannes e, em janeiro, tornou-se a primeira atriz trans a ser indicada para o Oscar. E, então, o mundo desabou à sua frente. Após insinuar uma campanha do filme Ainda Estou Aqui contra ela, comentários antigos feitos em redes sociais foram resgatados pela imprensa americana e ela foi acusada de racismo e islamofobia. A Netflix a tirou da campanha do filme, ela deixou de participar de cerimônias de premiação e ouviu críticas duras do diretor Jacques Audiard. Em seu discurso no Bafta, no entanto, o cineasta agradeceu a ela pelo trabalho. E ela recebeu sinal verde para participar da cerimônia do Oscar. Em sua busca pela estatueta, a grande questão é quanto as polêmicas fora das telas influenciaram os votantes.

MIKEY MADISON

'Anora'

A vitória como melhor atriz no Bafta por Anora colocou o nome de Mikey Madison de novo na disputa pelo Oscar. Sean Baker, diretor do filme, começou a prestar atenção nela quando a viu no final de Era Uma Vez em... Hollywood, de Quentin Tarantino, como uma integrante da família Manson que gargalha da ideia de matar estrelas de TV com uma alegria assustadora. Mais tarde, a viu no filme Pânico. E contatou o agente dela.

Para interpretar Ani, sua primeira protagonista, Madison contou ao Estadão que leu e viu documentários sobre trabalhadoras do sexo, visitou boates e conversou com algumas profissionais. Nascida em Los Angeles, morou em Brighton Beach, Nova York, para praticar o sotaque russo. Segundo ela, Ani ter uma personalidade tão diferente da dela a ajudou. "Fica mais fácil assim. Ao mesmo tempo, precisei despender muita energia para interpretá-la."