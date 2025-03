'Ainda Estou Aqui' em números: quanto o filme faturou de bilheteria? E quantos espectadores?

Nove minutos e 46 segundos. O tempo que Ainda Estou Aqui foi aplaudido na estreia no Festival de Veneza era apenas uma amostra do sucesso - nacional e internacional - que o filme estava prestes a percorrer.

Neste domingo, 2, o longa representa o Brasil em três categorias do Oscar: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz (Fernanda Torres).

A trama é baseada no livro de mesmo nome do escritor Marcelo Rubens Paiva, que escreveu a obra para a contar a vida de sua mãe, Eunice. Ambientado na ditadura militar brasileira, livro e filme abordam a história real do desaparecimento e morte do engenheiro civil e ex-deputado Rubens Paiva em 1971, no Rio de Janeiro.