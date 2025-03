Selton Mello mostra selfie como Rubens Paiva e fim de gravação na casa de Ainda Estou Aqui

Selton Mello mostrou imagens inéditas de seu último dia de gravações na casa que representou o lar da família Paiva no filme Ainda Estou Aqui neste sábado, 1, véspera do Oscar 2025. No vídeo, compartilhado em suas redes sociais, o ator faz uma selfie caracterizado como Rubens Paiva.

"Meu último dia aqui na casa, me despedindo aos poucos", diz Selton na gravação, enquanto mostra alguns cômodos.

A casa original onde a família Paiva morava ficava no Leblon, e não existe mais. A produção do filme encontrou, então, uma casa semelhante na Urca, bairro da Zona Sul do Rio.