Preta Gil chora em camarote da família no carnaval de Salvador: 'Só Deus sabe como lutei'

Da varanda do Expresso 2222, Preta também foi ovacionada pelo público baiano. Diagnosticada com câncer no intestino em 2023, a cantora passou por uma cirurgia de 21 horas em dezembro e ficou quase dois meses internada. No último dia 11 de fevereiro, ela recebeu alta hospitalar e voltou para casa.

Atualmente, Preta segue fazendo tratamento "em esquema ambulatorial" em casa, de acordo com o boletim médico de sua alta.