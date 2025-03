Os piores filmes, atores e diretores do ano: veja lista de quem ganhou o Framboesa de Ouro 2025

Já é tradição: antes da cerimônia do Oscar escolher os melhores filmes do ano, o Framboesa de Ouro escolhe os piores. Desta vez, a honraria máxima (ou seria mínima?) ficou com Madame Teia, longa dirigido por S.J. Clarkson que ganhou três troféus na premiação menos desejada de Hollywood.

O derivado do universo de Homem-Aranha foi eleito pior filme e pior roteiro do ano. Sua protagonista, Dakota Johnson, foi escolhida pior atriz. Em ocasiões anteriores, a filha de Melanie Griffith e Don Johnson chegou a falar de forma muito honesta sobre o longa, dizendo que nunca havia feito nada parecido - e que provavelmente nunca fará novamente.

Além de Madame Teia, outros filmes que foram "honrados" com o Framboesa de Ouro são Coringa: Delírio a Dois e Megalópolis. Coppola, que veio ao Brasil em 2024 divulgar seu épico, agradeceu pelo prêmio nas redes sociais e disse que estar indicado era "uma honra".