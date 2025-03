Fernanda Torres vira bonecão de Olinda com estatueta na mão

Com o Oscar e o carnaval acontecendo simultaneamente no Brasil, Fernanda Torres ganhou uma homenagem clássica: virou um bonecão de Olinda. Premiada no Globo de Ouro e indicada ao Oscar 2025, a ‘atriz’ foi ‘flagrada’ no carnaval de Pernambuco com a estatueta em mãos.

"Flagrada no Carnaval de Olinda, em Pernambuco", escreveu em inglês o perfil da Sony Pictures Classic, distribuidora do filme, sobre a homenagem à atriz brasileira. O bonecão de Fernanda Torres reproduz o figurino usado no Globo de Ouro e o prêmio dela, que ganhou como Melhor Atriz em Filme de Drama.

