Vitória Strada vence a Prova do Líder no 'BBB 25'

Vitória Strada foi a vencedora da Prova do Líder no BBB 25 na noite desta quinta-feira, 20. João Gabriel teve uma diferença de apenas 2 mil pontos da sister e quase assumiu a liderança do programa pela segunda vez.

Vinícius apertou o "botão misterioso" no gramado da casa nesta quarta, 26, e pôde escolher um dos participantes para vetar. Ele indicou Maike. Logo em seguida, o brother cumpriu o desafio do Quarto Misterioso e, além de ir para o VIP e receber imunidade, vetou também Vilma.

Além de Vinícius, que já estava no VIP, Vitória escolheu Thamiris e Diego Hypolito para o grupo.