'Vai além da política', diz neto de Eunice Paiva sobre 'Ainda Estou Aqui'

O sucesso do filme Ainda Estou Aqui tem gerado forte repercussão dentro e fora do Brasil. Nesta sexta-feira, 28, Chico Paiva, neto de Eunice e Rubens Paiva, participou do Mais Você, na TV Globo, para comentar o impacto da obra e relembrar como sua família lidou com a tragédia do desaparecimento e morte de seu avô durante a ditadura militar.

Chico destacou que, apesar de não ter vivido diretamente o período da repressão, cresceu em um ambiente onde a luta pela memória e justiça sempre esteve presente. "Nunca vi minha mãe [Vera] ou avó tristes por isso. Elas sempre tiveram algo de transformar a luta da nossa família em algo mais amplo, como se fosse uma luta coletiva."

Dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello, Ainda Estou Aqui conquistou três indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme Internacional, Melhor Atriz (Fernanda Torres) e Melhor Filme, uma conquista inédita para o Brasil. Para Chico, o sucesso se deve à maneira como o longa consegue emocionar o público sem se prender a debates ideológicos.