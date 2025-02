Poder Pirata: veja quem ganhou e qual é o Poder Curinga da semana no 'BBB 25'

A manhã desta sexta-feira, 28, foi movimentada no BBB 25 com mais uma rodada do Perde e Ganha, seguida do leilão do Poder Curinga. Nesta semana, o benefício oferecido aos participantes foi o Poder Pirata, que dará ao vencedor a chance de roubar o voto de um colega e votar duas vezes na formação do Paredão do próximo domingo, dia 2.

Com uma oferta de 2.590 estalecas, Diego Hypolito superou os demais participantes e garantiu o Poder Pirata.

A busca pelo Poder Pirata foi marcada por estratégias e apostas de diferentes intensidades. Enquanto alguns brothers decidiram economizar suas estalecas, outros foram com tudo para tentar o benefício, caso de Diego.