No 'BBB 25', anjo terá poder em dobro e indicará alguém ao Paredão

A dinâmica dos próximos dias do BBB 25 terá uma novidade. Desta vez, o anjo terá poderes em dobro e, além de imunizar uma pessoa, também indicará um colega para o próximo Paredão. A Prova do Anjo ocorre no sábado, 1º.

Nesta quinta, 27, os participantes disputaram uma nova Prova do Líder. A atriz Vitória Strada, que acabou de voltar de um Paredão contra Diogo Almeida e Vilma, foi a grande vencedora.

A formação da berlinda no domingo, 2, será feita com voto aberto. Dois participantes serão emparedados pela casa.