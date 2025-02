Edney Silvestre se pronuncia após cirurgia no coração: 'Privilégio estar vivo'

Edney Silvestre usou suas redes sociais nesta sexta-feira, 28, para celebrar sua vida após ser submetido a uma cirurgia no coração.

"Em recuperação: 5 km caminhados a passos enérgicos na areia. Em uma sexta sem uma nuvem sequer no céu. E nesta paisagem. Que privilégio estar vivo hoje, aqui e agora", escreveu.

No último sábado, 22, o jornalista revelou que passou por uma ablação no coração. "A ablação do átrio esquerdo é um procedimento cardíaco que trata arritmias cardíacas, como a fibrilação atrial e o flutter atrial. O objetivo é interromper o circuito anormal de impulsos elétricos", explicou.