Claudia Leitte é vaiada e Preta Gil é ovacionada no carnaval de Salvador

A abertura do carnaval de Salvador, que ocorreu nesta quinta-feira, 27, contou com o show de Carlinhos Brown, que trouxe Claudia Leitte ao palco. Entretanto, a reação do público com a entrada cantora não foi muito positiva.

Já Preta Gil, que também esteve no evento por meio do camarote, foi ovacionada e recebeu homenagens de Ludmilla e outros artistas, também nesta quinta.

A reação negativa de parte dos foliões não durou muito. Claudia Leitte registrou, em suas redes sociais, fãs cantando a letra de uma de suas músicas, animados.