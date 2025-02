Tiba Camargos deixa o CTI após duas semanas hospitalizado

Tiba Camargos recebeu alta da CTI nesta segunda-feira, 24, após duas semanas hospitalizado. O influenciador digital sofreu um acidente ao mergulhar em um rio e bater a cabeça em uma pedra em Alegria, no Rio Grande do Sul, no dia 9 de fevereiro.

A informação foi confirmada pela mulher do influenciador, Déa Camargos, em suas redes sociais.

"O Tiba está animado, ele está com desejo de que a coisa caminhe logo. Quando eu cheguei, ele já pediu: ‘Déa, eu preciso de um fisioterapeuta, eu preciso dar um andamento nos tratamentos’. Isso é muito bom", disse.