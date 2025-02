Thamiris aconselha Camilla no 'BBB 25': 'Evita falar as coisas na frente da Dani'

Na manhã de desta quinta-feira, 27, no Quarto Nordeste, Thamiris aconselhou Camilla a não falar nada sobre o jogo com Daniele Hypolito no Big Brother Brasil 25.

Camilla especulava sobre seu desempenho na próxima prova do líder, lamentando a possibilidade de estar menstruada de novo em uma prova de resistência. Assim que Daniele e Vitória Strada saíram do quarto, Thamiris aconselhou: "Evita falar as coisas na frente da Dani."

"Não que ela seja uma rival nossa, mas ela é muito mais aliada do outro quarto", continuou a nutricionista. "Mas eu sei o que eu estou falando perto dela", retrucou Camilla. "Mas eu acho que não deveria falar nada, entendeu?", reforçou Thamiris.