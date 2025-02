Shrek voltou! Primeiro teaser do novo filme do ogro é divulgado e fãs criticam visual

A trama do longa ainda não foi revelada, mas o teaser trailer brinca com a popularidade alcançada por Shrek em redes sociais como o TikTok. Ao falar com o Espelho Mágico, o objeto encantado se comporta como a linha do tempo da plataforma de vídeos curtos.

Nas redes sociais, no entanto, o novo estilo de animação dos personagens está sendo bastante criticado por fã da saga. Para boa parte dos internautas, o traço antigo era melhor.