Oscar 2025: Deadline aposta em vitória de 'Emilia Pérez' como Melhor Filme Internacional

O site especializado em cinema Deadline divulgou nesta quinta, 27, suas apostas finais para o Oscar 2025, com o francês Emilia Pérez como o potencial vencedor da categoria de Melhor Filme Internacional. O longa é o principal rival do brasileiro Ainda Estou Aqui na premiação, que ocorre neste domingo, 2 de março.

Em sua justificativa, o jornalista e crítico Pete Hammond disse que o filme de Walter Salles "está em alta e sua indicação a Melhor Filme é prova disso, mas com 13 indicações em todos os quesitos, pode ser difícil negar as vitórias de Jacques Audiard [diretor de Emilia Pérez] no European Film Awards, BAFTA, Critics Choice e Globo de Ouro, apesar de toda a controvérsia."

O Deadline também prevê que Demi Moore saia vencedora como Melhor Atriz, categoria que Fernanda Torres disputa pelo papel de Eunice Paiva. "Torres é uma carta surpresa, vencedora do Globo de Ouro de Atriz de Drama em um filme que estava sendo descoberto quando os eleitores começaram a prestar atenção. Mais um empate aqui, mas a posição de veterana de Moore conta para alguma coisa", escreveu.