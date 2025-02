'NYT' aposta em 'Ainda Estou Aqui' e Fernanda Torres como vencedores no Oscar

O jornal The New York Times divulgou, na manhã desta quinta-feira, 27, suas previsões finais para o Oscar 2025, cuja cerimônia ocorre no domingo, dia 2 de março. A publicação prevê que Ainda Estou Aqui ganhe a categoria de Melhor Filme Internacional e que Fernanda Torres saia como vitoriosa em Melhor Atriz.

Sobre a brasileira, o jornalista Kyle Buchanan explicou: "Vale a pena ser a última candidata que as pessoas assistem, e ela está recebendo muitos votos dos membros da Academia que só agora estão se familiarizando com seu filme. Com as coisas tão próximas entre [Demi] Moore e [Mikey] Madison, eu me pergunto se os eleitores não ficarão tentados a escolher Torres como uma terceira alternativa. Ainda assim, qualquer uma dessas mulheres pode vencer."

Já entre os filmes internacionais, ele afirmou que, "outrora, Emilia Pérez tinha essa categoria totalmente garantida. Mas, com esse filme nas cordas, é Ainda Estou Aqui que está se destacando mais recentemente entre os eleitores."