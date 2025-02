Morre Gene Hackman: Francis Ford Coppola e outras estrelas lamentam a perda do ator

Outras estrelas de Hollywood lamentaram as mortes. Veja:

Viola Davis

"Amei você em tudo! A Conversa, A Conexão Francesa, A Aventura de Poseidon, Imperdoável - duro, mas ao mesmo tempo vulnerável. Você foi um dos grandes. Deus abençoe aqueles que te amaram. Descanse em paz, senhor."

Josh Brolin

"Estou arrasado com a morte repentina de Gene Hackman e sua esposa Betsy Arakawa (e seu cachorro). Arrasado. Ele sempre foi um dos meus favoritos. São poucos que agem de acordo com as próprias regras como ele fez. Descanse em paz."

Antonio Banderas