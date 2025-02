Madrugada no 'BBB 25': Camilla é barrada da festa, irmãos discutem e romance desponta

Veja o resumo da madrugada de festa do líder no BBB 25:

Camilla barrada

João Pedro vetou a sister, que não conseguiu cumprir o desafio do "Barrado no Baile" até o final para participar da festa. Ela desistiu de encontrar as chaves na dinâmica inédita.

A sister procurou por algumas horas pelas chaves escondidas nas bolinhas, mas desistiu depois de encontrar apenas três das cinco. Ela foi liberada após o final da festa para retornar para a casa.

O veto do líder na irmã de Thamiris não agradou a sister. Ela conversou com João Pedro, Maike e Gracyanne sobre o assunto, em momentos diferentes.

Com o líder, ela explicou que não ficou chateada com a escolha dele: "Não vou ficar com raiva pelas suas escolhas. Só que é minha irmã. Fiquei chateada por ela estar lá, é isso", disse.