Katy Perry viajará ao espaço em foguete com tripulação feminina

Katy Perry irá viajar ao espaço em uma missão da Blue Origin, empresa de foguetes de Jeff Bezos, dono da Amazon.

O anúncio foi feito pela empresa nesta quinta-feira, 27. A data de lançamento não foi revelada.

A missão é chamada de NS-31, já que será o 31° lançamento do foguete New Shepard, além de ser 11° com passageiros.