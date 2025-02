'BBB 25': Thamiris diz que Renata e Eva têm ciúmes de sua aproximação com Maike

Em conversa com sisters do Quarto Nordeste no Big Brother Brasil 25, Thamiris contou que Renata e Eva sentem ciúmes da aproximação de Maike com ela e a irmã, Camilla. A nutricionista relatou os olhares que viu das bailarinas quando conversava com o paulistano.

A desconfiança de Thamiris não é à toa. Renata já admitiu estranhar a aproximação de Maike com as cariocas.

A nutricionista ainda revelou que Maike disse para ela que está muito cansado do jogo. "Cansado dessa coisa toda que está acontecendo, de como as pessoas agem por conveniência e por comodismo". Vitória complementou: "O Maike gosta de competição. Ele sabe que para ele é muito mais interessante sair amanhã e ter movimentado do que sair daqui a dois meses e não ter feito nada."