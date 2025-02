'Ainda Estou Aqui' levará equipe com mais de 20 pessoas ao Oscar; veja quem irá

A equipe de Ainda Estou Aqui levará um time de peso para representar o filme na cerimônia do Oscar 2025. Além de Fernanda Torres, Selton Mello e Walter Salles, um total de 22 pessoas envolvidas com o filme estarão presentes na grande noite do cinema mundial, incluindo produtores, roteiristas, produtores executivos e diversos outros profissionais que fizeram parte das filmagens, da preparação ou do lançamento.

O filme que conta a história de resiliência de Eunice Paiva após Rubens Paiva ser sequestrado e morto pela ditadura concorre a três estatuetas no Oscar deste ano, nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Atriz. Esta semana, Fernanda Torres foi fotografada ao lado de grandes estrelas de Hollywood no jantar oficial dos indicados. Os produtores Rodrigo Teixeira e Maria Carlota Bruno também apareceram na foto oficial. A dupla receberá o Oscar caso ganhe o prêmio de Melhor Filme.

Veja a equipe que vai representar 'Ainda Estou Aqui' no Oscar 2025: