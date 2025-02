Otaviano Costa volta à Band após 20 anos para apresentar programa ao vivo

"Depois de tudo que eu vivi e sobrevivi diante da minha cirurgia cardíaca, essa minha volta à TV aberta é quase como um presente, aliás, um presente para o meu coração", destacou Otaviano Costa, que passou por um momento delicado de saúde em julho do ano passado.

O Melhor da Noite estreou em agosto de 2023 com Zeca Camargo e Glenda Kozlowski e era exibido ao vivo de segunda a sexta-feira, entre 20h30 e 22h. Zeca deixou o programa em junho de 2024. Com as mudanças de horário, Glenda também deixou o programa, que segue com apresentação de Rodrigo Alvarez.