Giulia Costa diz que soube da morte do pai, Marcos Paulo, pelo Instagram: 'Não vivi o luto'

Giulia Costa, filha da atriz Flávia Alessandra e do ator e diretor Marcos Paulo, contou que soube da morte do pai pelas redes sociais. Durante as gravações do podcast No Pé do Sofá Pod, que apresenta junto à mãe, ela recordou a ocasião: "Soube que meu pai morreu pelo Instagram. Fui abrir meu Instagram e, quando entrei nos comentários da minha última foto, era: ‘meus pêsames’. Fiquei: ‘o que está acontecendo?"

Hoje com 25 anos, Giulia tinha 12 na época. Flávia Alessandra explica que tentou dar a notícia a ela pessoalmente, mas não conseguiu chegar a tempo. "A gente foi voando para lá para tentar te dar a notícia antes. Quando a gente chegou, todo mundo: ‘ela já sabe, tia’. Era o mínimo, queria te dar essa notícia antes."

Marcos Paulo morreu em 2012, aos 61 anos, e lutava contra uma embolia pulmonar depois de enfrentar um câncer no esôfago. Ele passou mal em sua casa na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, e não conseguiu chegar ao hospital. Ele e Flávia Alessandra foram casados entre 1992 e 2002.