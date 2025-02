Fernanda Torres mostra look de jantar oficial do 97º Oscar e posa com atores de Hollywood

A atriz Fernanda Torres publicou em seu perfil do Instagram nesta quarta-feira, 26, o look utilizado para o jantar oficial da 97ª edição do Oscar. O evento, que reúne os indicados às diversas categorias do prêmio, é conhecido como "Nominees Dinner Party" e ocorreu no Academy Museum of Motion Pictures, em Los Angeles (EUA).

Fernanda optou por um longo vestido negro com corte fluido e uma pequena bolsa de mesmo tom. Ao seu lado, estiveram presentes os produtores brasileiros Maria Carlota Bruno e Rodrigo Teixeira. Ainda Estou Aqui, longa de Walter Salles, foi indicado a três categorias - Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz com Fernanda Torres.

O evento reuniu as principais estrelas de Hollywood e serviu como preparação para a cerimônia do Oscar, que ocorre no dia 2 de março. Ao lado de inúmeros atores e atrizes, Fernanda Torres posou para fotos e viralizou na internet com seu carisma e proximidade com as celebridades norte-americanas.