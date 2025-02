BBB 25: Show de Luísa Sonza e festa de João Pedro prometem agitar a semana no reality

A semana no BBB 25 promete animação e momentos marcantes para os participantes. João Pedro, líder da semana, será o anfitrião de uma festa inspirada no interior do Brasil nesta quarta-feira, 26. Já na sexta-feira, 28, Luísa Sonza sobe ao palco da casa mais vigiada do País e traz uma convidada internacional: a cantora argentina Emilia Mernes.

A celebração de João Pedro faz homenagem às festas típicas do interior, com barraquinhas de lona, pescaria e mesas de jogos como dama e dominó. O cenário remete a uma praça de cidade pequena e inclui elementos como ruas de paralelepípedo e uma estrada de terra.

A cavalgada, tradição em diversas regiões do País, também ganha destaque, com um cavalo maquinado para simular o movimento do animal. No cardápio, pratos tradicionais como galinhada, espetinhos, carne seca e milho completam a experiência.