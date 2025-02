Sincerão no 'BBB 25' tem choro e discussão ao vivo

A atriz disse estar se sentindo "péssima" com a situação. "Eu só queria uma chance de conversar e de ser ouvida", pediu.

João Pedro

Tema escolhido: Falsa

Sister escolhida: Vitória Strada

O brother afirmou que a sister teria sido "ingrata" com Diogo Almeida no último Sincerão. Ele também pediu desculpas por só ter "ouvido um lado da história" no desentendimento da atriz com as irmãs.

Pipocômetro: Pipocou