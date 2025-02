'BBB 25': Aline chora ao contar discussão sobre lentilha com Diogo

Aline contou à sua antiga dupla, Vinícius, sobre a discussão que teve mais cedo com Diogo Almeida no BBB 25 nesta segunda-feira, 24. Os brothers tiveram um desentendimento ao falarem sobre a divisão de comida na Xepa.

Enquanto ela e Vinícius se preparavam para o Sincerão, Aline chorou ao relembrar o ocorrido. Inicialmente, a sister não quis comentar sobre o assunto, mas afirmou em seguida: "Eu quero falar, porque eu estou sufocada".

A policial militar, então, descreveu a conversa que teve com o ator e citou uma fala de Diogo, que havia dito que Aline não cozinhava na casa. "Ele falou: 'Você nunca fez comida aqui, então você não tem propriedade nenhuma para falar sobre divisão de comida'. Aí eu falei: 'Eu já sei que eu nunca cozinho, você não precisa me dizer isso. Eu estou falando com propriedade da divisão'", disse.