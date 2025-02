Diogo, Vilma e Vitória Strada estão no Paredão do 'BBB 25'

O BBB 25 definiu na noite deste domingo, 23, os participantes que estão no Paredão Triplo desta semana: Diogo, Vilma e Vitória Strada. Camilla chegou a ser a mais votada pela casa, mas conseguiu se salvar ao vencer a Prova Bate-Volta. Thamiris, que estava na berlinda por conta do Big Fone, se salvou por conta do Poder Curinga de Camilla. Confira detalhes da formação abaixo.

Dinâmica do Paredão

- Diogo e Thamiris estavam na berlinda como consequência do Big Fone.