Diego Hypolito consola Camilla após briga com Vitória Strada no BBB 25

Ele ainda aconselhou: "O programa vai sim ter dinâmicas para termos embates, vai fazer a gente ter várias situações, e você passou por uma situação agora que é algo que você tem que se refletir e entrar em lugares que talvez você nunca tenha entrado. Que talvez pudesse ser de uma pessoa forte, só que aqui a gente só tem a gente."

Diego tomou partido de Vitória

Ainda ontem, logo após a discussão, Diego havia consolado Vitória, e admitiu ter tomado partido da atriz. Vitória desabafou com Diego e foi consolada por ele. "Você tem pessoas que você lida como aliadas. Se as pessoas não estão contribuindo com o respeito e carinho que você tem, você vai ficar sozinha", disse o ex-ginasta.