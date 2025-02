Bianca Censori posa nua em pôster de filme produzido por Kanye West

A exibição do pôster acontece pouco depois da aparição de Bianca no Grammy, onde ela usou um vestido completamente transparente. O look gerou controvérsia e aumentou os rumores de que o casal estaria passando por uma crise. Segundo o Daily Mail, as polêmicas declarações antissemitas do rapper podem ter levado Censori ao limite no relacionamento, intensificando especulações sobre uma possível separação.