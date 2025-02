Advogado de Sean 'Diddy' Combs pede para ser retirado do caso

Ele não é o único advogado que atende a defesa do rapper: Marc Agnifilo e Teny Geragos continuarão a representar Diddy judicialmente.

Atualmente, o acusado está preso no Brooklyn enquanto aguarda pelo julgamento. Sobre as acusações, foi realizada uma série documental de quatro episódios, intitulada A Queda de P. Diddy. O documentário está disponível na Max e no canal ID.