Fernanda Torres no Oscar inspira look de Blogueirinha no Baile da Vogue

Durante a tradicional festa de carnaval, realizada neste sábado, 22, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, ela recriou o visual que a atriz usou no Festival Internacional de Cinema de Santa Barbara, nos Estados Unidos, no último dia 9.

A escolha do look teve um propósito especial: celebrar a trajetória da artista, que recentemente conquistou o prêmio internacional e agora segue como uma das apostas para o Oscar 2025.

O vestido de Blogueirinha, assinado por Rober Dognani e com styling de Miguel Cuenca, faz referência ao casaco-vestido longo da coleção de alta-costura inverno 2024/2025 da Chanel, peça que Fernanda Torres usou no evento americano. A produção manteve os detalhes sofisticados, como a fenda e as aplicações de brilho.

Blogueirinha, conhecida por suas referências afiadas à cultura pop, também usou as redes sociais para exaltar a importância da atriz na história do cinema nacional.

"Foram décadas esperando esse momento. Desde que o cinema brasileiro nasceu, nossas atrizes brilharam, encantaram e emocionaram o mundo, mas a estatueta sempre parecia distante. Agora, ver a Fernanda chegando lá, é ver a história sendo escrita, é sentir que, enfim, o talento brasileiro recebe o reconhecimento que sempre mereceu. Se esse Oscar vier, ele não é só dela, é de todas que vieram antes, das que ainda virão, de um país inteiro que nunca desistiu de sonhar e meu, é claro", escreveu a apresentadora.